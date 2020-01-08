Ион Кику выразил соболезнования в связи с крушением украинского самолёта в Иране

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Премьер-министр Республики Молдова Ион Кику направил сегодня, 8 января, телеграмму соболезнования премьер-министру Украины Алексею Гончаруку в связи с крушением украинского пассажирского лайнера в Иране.

– Я глубоко опечален трагедией в Иране и выражаю соболезнования в связи с гибелью сотен людей в результате авиакатастрофы, произошедшей в Тегеране. В эти тяжелые минуты я мысленно рядом с семьями, которых затронула эта трагедия и выражаю им свои соболезнования, – написал Ион Кику.

Украинский пассажирский Boeing 737 потерпел крушение недалеко от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. На борту воздушного судна, направлявшегося в Киев, находились 179 человек, из них 147 иранцев и 32 иностранца, все погибли. По предварительным данным, причиной катастрофы стало возгорание двигателя.