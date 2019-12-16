Ион Кику встретился в Страсбурге с генсекретарём Совета Европы

Ион Кику встретился в Страсбурге с генсекретарём Совета Европы

Премьер-министр Ион Кику провёл сегодня в Страсбурге встречу с генеральным секретарём Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.

Кику поздравил европейского чиновника с избранием на должность генсекретаря СЕ и выразил благодарность за постоянную поддержку, оказываемую Молдове. Глава правительства подтвердил приверженность нашей страны внедрению Соглашения об ассоциации с ЕС. Он также отметил, что главными приоритетами Молдовы остаются реформа правосудия и модернизация экономики, отмечает moldpres.md.

Премьер высоко оценил влияние этого сотрудничества на строительство правового государства в Молдове и улучшение благосостояния людей. Он также отметил, что опыт структур Совета Европы и конструктивная критика помогают нашей стране в продвижении внутренних реформ.

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