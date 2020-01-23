Ион Кику встретился со спецпредставителем ОБСЕ

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Премьер-министр Ион Кику провел накануне встречу со специальным представителем действующего председательства ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Томасом Майер-Хартингом.

Глава правительства поблагодарил европейского чиновника за поддержку, оказываемую нашей стране в процессе приднестровского урегулирования. Стороны обсудили широкий спектр вопросов, в том числе свободу передвижения в Зоне безопасности, совместный контроль молдавско-украинской границы на приднестровском участке, тарифы на мобильную связь и соблюдение прав человека. Премьер заявил, что приднестровский вопрос остается приоритетом в повестке правительства на 2020 год и власти рассчитывают на формат переговоров «5 + 2», а также на эффективное сотрудничество с Украиной.

Ион Кику подчеркнул, что все предпринятые действия продиктованы интересами граждан обоих берегов Днестра.