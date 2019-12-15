Ион Кику встретился с жителями села Нишкань Каларашского района

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Премьер-министр Ион Кику сегодня посетил село Нишкань Каларашского района. Там премьер-министр навестил семью с 3 детьми, которые недавно потеряли крышу над головой, в пожаре сгорел их дом.

В беседе с примаром премьер-министр попросил найти в селе пустующий дом, который может стать временным жильем для пострадавшей семьи. Ион Кику заверил, что комиссия Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям оценит состояние сгоревшего дома, после чего правительство выделит материальную помощь семье для восстановления собственности.

Находясь в Нишкань, премьер встретился с властями и жителями, с которыми обсудил проблемы села. Глава кабмина проинформировал население о мероприятиях, запланированных правительством на 2020 год, среди которых он назвал крупные государственные инвестиции в инфраструктуру и повышение зарплат бюджетников в среднем на 10%.

– Для развития экономики мы будем инвестировать в дорожную инфраструктуру, а в 2020 году мы построим больше дорог. Инвестиции продолжатся и в дороги в населенных пунктах, – сказал премьер.

Люди рассказали главе кабинета министров о потребностях населенного пункта, таких как завершение проекта водоснабжения, продолжение проекта по управлению твердыми отходами, уличное освещение и ремонт помещения семейных врачей. Ион Кику заверил, что правительство будет постоянно общаться и сотрудничать с местными властями, чтобы повышать уровень благосостояния людей и качество жизни, пишет moldpres.md.