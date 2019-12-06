Ион Кику встретился с заместителем помощника госсекретаря США (ФОТО)

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Премьер-министр Ион Кику провёл сегодня встречу с заместителем помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Джорджем Кентом.

Кику охарактеризовал отношения Республики Молдова и Соединенных Штатов Америки как чрезвычайно важные и подчеркнул, что помощь, оказываемая правительством США Молдове, очень ценна. В ходе дискуссии премьер коснулся планов правительства, направленных на привлечение инвестиций, а также ряда других приоритетов программы правительства. В этом контексте глава кабинета министров отметил реформу юстиции, рост экономики, обеспечение благоприятного инвестиционного климата и развитие инфраструктуры на всей территории страны, передаёт moldpres.md со ссылкой на Управление правительства по связям с прессой.

Ион Кику заверил, что нынешний кабинет министров продолжит реализацию реформ и намерен продвигаться в этом направлении.

– Мы – команда, которая хочет изменить ситуацию в Республике Молдова, и нам нужна ваша поддержка для выполнения взятых на себя обязательств, – подытожил Кику.