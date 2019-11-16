Ион Кику встретился с представителями профсоюзов и патронатов

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Премьер-министр Ион Кику провел встречу с представителями профсоюзов и патронатов. В ходе диалога глава правительства отметил, что он сторонник здорового социального диалога, направленного на экономическое развитие страны и рост налоговой базы.

– Мы проконсультируемся с социальными партнерами по соответствующим решениям. Я призываю вас внести свой вклад в разработку плана действий правительства, направленного на модернизацию национальной экономики и рост благосостояния людей, – заявил Ион Кику.

Премьер-министр подчеркнул, что правительство намерено предпринять все необходимые шаги для реализации положений Соглашения об ассоциации и Соглашения о свободной торговле. В этом же контексте Ион Кику заявил, что последуют изменения в области оплаты труда, особенно в секторах, где доходы сотрудников очень низкие.

– У нас сейчас сложный период, потому что у нас нет разработанного проекта налоговой политики на следующий год, а также ни одного проекта по корректировке бюджета на 2020 год. Поэтому нам придется работать в экстренном режиме и попытаться найти общие точки с нашими социальными партнерами, – также сказал премьер, пишет moldpres.md.