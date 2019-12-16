Ион Кику встретился с председателем Венецианской комиссии

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Премьер-министр Ион Кику встретился сегодня в Страсбурге и с председателем Европейской комиссии «За демократию через право» Джанни Букиккио. Премьер поздравил Джанни Букиккио с переизбранием на должность председателя Венецианской комиссии и пожелал ему успехов в работе.

Главная тема дискуссий касалась внедрения реформы юстиции в Республике Молдова. В этом контексте премьер-министр подтвердил, что это приоритет правительства номер один.

Премьер также проинформировал, что правительство приняло к сведению совместное временное мнение Венецианской комиссии и генерального директората по правам человека и верховенства закона СЕ относительно Закона о реформе высшей судебной палаты и прокуратуры. Премьер отметил, что скорректированный законопроект будет представлен в ближайшее время для принятия окончательного мнения на сессии Венецианской комиссии в марте 2020 года.

Глава кабмина высоко оценил важность диалога между Республикой Молдова и Венецианской комиссией и отметил, что рассчитывает на дальнейшую помощь комиссии в процессе реализации реформ в области юстиции.