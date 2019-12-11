Ион Кику встретился с группой чешских инвесторов

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Премьер-министр Республики Молдова Ион Кику встретился сегодня с группой чешских инвесторов, которые недавно приобрели электрораспределительные сети “Gas Natural Fenosa”. Эта компания обслуживает около четверти потребителей электроэнергии в Молдове.

Бизнесмены отметили, что решение об инвестировании в Республику Молдова было принято на том основании, что наша страна имеет выгодное географическое положение. В ходе беседы инвесторы проинформировали премьер-министра о намерении внедрить проекты, связанные с производством электроэнергии на территории Республики Молдова, передаёт moldpres.md.

Благодаря этим проектам Молдова будет укреплять свою энергетическую безопасность и уменьшать зависимость от источников энергии за пределами страны. Глава исполнительной власти сообщил инвесторам о приоритетах правительства на предстоящий период и поставленных задачах.

– Ваши инвестиции в Республику Молдова – сильное послание для других потенциальных инвесторов. Правительство сделает все, чтобы создать максимально привлекательные условия для деловой среды, – сказал Ион Кику.