Ион Кику встретился с членами Ассоциации иностранных инвесторов

0

Премьер-министр Ион Кику встретился накануне с представителями Ассоциации иностранных инвесторов (FIA) Республики Молдова. Участники беседы обсудили основные проблемы, с которыми сталкивается отечественная бизнес-среда, а также пути их решения.

Члены Совета FIA представили ряд рекомендаций правительству, которые уменьшили бы налоговую нагрузку на бизнес и способствовали бы развитию предпринимательства, а глава кабинета министров подтвердил открытость по отношению ко всем, кто развивает или намерен открыть бизнес на территории Республики Молдова, и пообещал им всю необходимую поддержку.

– В числе наших приоритетов – строить хорошие отношения с бизнес-средой и оказывать всецелую поддержку для улучшения условий ее деятельности. Мы хотим привлечь как можно больше инвестиций, которые означают создание новых рабочих мест для граждан Республики Молдова, – заявил Ион Кику.

На встрече обсуждалась и возможность пересмотра закона о внутренней торговле, а также реформа юстиции, которая, по мнению бизнесменов, должна быть реальной, комплексной и системной. Это обеспечило бы больше доверия со стороны инвесторов и побудило бы их работать на территории нашей страны, пишет moldpres.md.

– Мы продвигаемся быстро, но правильно в деле реформирования юстиции. Мы знаем, что если не наведем порядок в этой области, пострадают все остальные, особенно экономика и бизнес-среда, – подчеркнул Ион Кику.