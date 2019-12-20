Ион Кику участвовал в работе саммита ЦЕИ в Риме

Премьер-министр Республики Молдова Ион Кику принял сегодня участие в работе саммита Центрально-Европейской инициативы (ЦЕИ), состоявшегося в Риме. Организация отмечает 30 лет со дня основания.

В своем выступлении премьер-министр отметил, что ЦЕИ стала межправительственным двигателем регионального сотрудничества между странами Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, и способствует укреплению диалога с ЕС. Глава кабмина отметил, что правительство будет действовать прозрачно, предсказуемо и эффективно.

– Так мы хотим получить поддержку граждан для важных реформ. Наше партнерство с ЕС имеет стратегическое значение. Правительство по-прежнему твердо привержено реализации Соглашения об ассоциации с ЕС. Мы будем интенсивно работать над соблюдением демократических принципов, улучшением верховенства закона, с особым акцентом на реформу сектора юстиции и борьбу с коррупцией на всех уровнях, – заявил Ион Кику.

Премьер подтвердил открытость продолжению сотрудничества с новым руководством Европейской комиссии, сосредоточившись на реформе юстиции, реализации инвестиционных проектов в энергетической инфраструктуре, повышении социального благополучия и модернизации экономики.

– Политика предоставления европейской перспективы всегда была сильным преимуществом ЕС и не должна становиться слабее. Именно поэтому мы активизируем усилия по улучшению двустороннего сотрудничества и углублению отношений с ЕС в рамках “Восточного партнерства”, – сказал премьер.

В работе саммита ЦЕИ приняли участие главы правительств Албании, Беларуси, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Чехии, Венгрии, Италии, Молдовы, Черногории, Северной Македонии, Польши, Румынии, Сербии, Словакии, Словении и Украины.