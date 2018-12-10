Ион Кику стал новым министром финансов Молдовы

Новоиспеченный глава ведомства принес присягу в присутствии президента страны Игоря Додона и премьер-министра Павла Филипа.

Глава государства отметил, что с сегодняшнего дня в правительственной команде появился настоящий профессионал и один из лучших специалистов в бюджетно-налоговой области.

– Я без больших сомнений подписал этот указ, потому что действительно считаю, что господин Кику – один из лучших специалистов, который сможет справиться со всеми вызовами, которые будут в этот период. Хочу пожелать вам, господин министр, успехов. Должность министра – политическая, но я знаю, что вы, в первую очередь, технократ. Мы вместе работали в разных правительствах. Хочу заверить вас в поддержке администрации президента на время вашего мандата, – сказал Игорь Додон.

Стоит отметить, что со 2 января 2018 года Ион Кику занимал должность генерального секретаря Министерства финансов. Напомним, что пост министра финансов остался вакантным после того, как Октавиан Армашу был назначен губернатором Национального банка Молдовы.