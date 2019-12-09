Ион Кику совершит визиты в Киев и Страсбург

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Премьер-министр Ион Кику объявил сегодня, что отправится на этой неделе в Киев, где примет участие в саммите глав правительств стран ГУАМ. В столице соседней страны планируется двусторонняя встреча главы кабинета министров с его украинским коллегой Алексеем Гончаруком.

Кроме того, в начале следующей недели он также посетит Страсбург, а именно Совет Европы, где обсудит реформу правосудия.

Глава исполнительной власти также рассказал, что на следующем заседании кабинета министров будет обсуждаться Стамбульская конвенция (Конвенция Совета Европы о предупреждении насилия в отношении женщин и бытового насилия и борьбе с ним), которая будет направлена ​​в парламент для ратификации. А среди приоритетов, обозначенных премьер-министром на следующий период, – открытие государственного учреждения, предназначенного для поддержки волонтеров.