Ион Кику совершит визит в Москву на этой неделе (ВИДЕО)

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Об этом премьер-министр объявил утром на пресс-конференции.

– На этой неделе я совершу визит в Москву, о котором давно была достигнута договоренность между премьерами РМ и РФ, но который, по не очень понятным для меня причинам, так и не состоялся. И это несмотря на то, что экономические отношения с РФ очень важны для РМ, и несмотря на то, что накопились критические проблемы, которые должны быть решены: это проблема перевозчиков, проблема обеспечения газом нашей страны, вопрос расширения списка производителей, которые могут поставлять свои товары в РФ, вопрос расширения периода поставок молдавской продукции в Россию без пошлин и так далее. Предстоят важные дискуссии, – сказал он.

Кроме того, также на этой неделе, Ион Кику намерен принять участие в инвестиционном форуме с представителями стран Восточного партнерства, который пройдет в эту пятницу в Лондоне. Ранее он получил соответствующее приглашение от президента Европейского банка реконструкции и развития.

Насыщенная повестка предстоит и внутри страны. В частности, в четверг Ион Кику намерен провести специальное заседание, посвященное подготовке к холодному периоду года, а также еще одно, по ситуации с дорожным движением. Вчера премьер начал посещать районы и проверять ход работ по строительству дорог. Действия в этом направлении также будут продолжены.

Также на этой неделе Кику собирается провести детальную беседу с каждым министром. А первое заседание нового правительства состоится завтра в 15.00, добавил премьер.

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