Ион Кику совершил визит в село Волонтирь Штефан-Водского района

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Премьер-министр Ион Кику совершил в субботу визит в село Волонтирь Штефан-Водского района, расположенное недалеко от молдо-украинской границы. Глава исполнительной власти встретился с руководством района, местными советниками и примарами сёл Попяска, Ермоклия, Фештелица, Копчак, Штефэнешть и т.д.

Местные власти рассказали премьер-министру о трудностях, с которыми сталкиваются жители района, а также проинформировали о возможностях развития. Были затронуты темы миграции, инфраструктуры и тревожной демографической тенденции. Кроме того, Ион Кику обсудил с примарами населённых пунктов строительство трассы Ермакоия-Волонтирь-граница с Украиной, а также возможности развития трансграничных коммерческих связей передаёт moldpres.md.

– Вероятнее всего эта трасса станет элементом, способным развивать регион. Мы проведём техническое исследование, чтобы определить возможности. Мы обсудим это с властями Украины. Мы будем рассматривать не только экономический аспект, – отметил премьер-министр.

Кроме того, была рассмотрена проблема нехватки учителей и врачей, а также возможность для развития туризма.

Ион Кику сообщил местным властям, что на ремонт местных дорог в этом году будет выделен 1 млрд леев, а на уличное освещение – около 140 млн леев.