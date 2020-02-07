Ион Кику совершил рабочую поездку в Унгены

0

Премьер-министр Ион Кику посетил вчера муниципий Унгены, где встретился с представителями районных органов власти, примарами населенных пунктов района и руководителями деконцентрированных служб. В рамках встречи Ион Кику рассказал о деятельности, запланированной кабинетом министров на 2020 год, и задачах Программы действий правительства на 2020-2023 годы.

– Мы уделяем особое внимание коммуникации с местными органами власти. Без сотрудничества мы не сможем решить проблемы страны. Мы запланировали масштабные инвестиции в инфраструктуру, и управление этими инвестициями зависит от нас, – отметил премьер.

Глава кабмина рассказал о состоянии национальной экономики, итогах 2019 года и января 2020 года. По его словам, несмотря на политические кризисы 2019 года, с двумя избирательными кампаниями и тремя правительствами, национальная экономика продемонстрировала зрелость. Дефицит бюджета составил всего 1,4%, а государственный долг по отношению к ВВП Республики Молдова снизился на 1,9%, став одним из самых низких в регионе. В январе 2020 года в национальный публичный бюджет было собрано около 565 миллионов леев, или на 15% больше, чем в январе 2019 года, уточнил Ион Кику.

Кроме этого, премьер-министр отметил публичные инвестиции в дорожную инфраструктуру, водопроводные и канализационные сети, энергетическую инфраструктуру и уличное освещение, передаёт moldpres.md

– Нам нужны стабильные рабочие места по всей стране. Мы должны привлечь инвестиции в индустриализацию районов страны, чтобы приблизить рабочие места к домам людей. Мы должны развивать населенные пункты – только так мы можем удержать молодых людей дома и остановить их исход из страны, а также вернуть тех, кто уехал. Люди будут жить в Молдове, когда у них будет стабильная работа и хорошие условия жизни, – отметил Кику.

Он также отметил, что на строительство дорог в населенных пунктах будет выделено около 1 миллиарда леев, а суммы будут предоставляться по критериям, которые учитывают количество жителей. Запущены аукционы на подписание контракта на работы по строительству дорог. Ион Кику призвал примаров следить за качеством выполнения работ, сообщать о замеченных проблемах, и заявил, что работы по строительству дорог не начнутся и не закончатся без подписи примаров.

Кроме этого, была представлена информация о проектах строительства магистральных водопроводов, программе уличного освещения населенных пунктов (около 140 млн леев), которая предполагает освещение по 1 км улицы в каждом населенном пункте и решение проблемы устранения несанкционированных мусорных свалок.

– Давайте не превращать страну в свалку. Так мы еще быстрее потеряем молодых людей, и у нас не будет туристов. У нас есть финансирование от партнеров в размере около 100 миллионов евро для строительства инфраструктуры по сбору и переработке отходов. Но я думаю, что мы должны применять санкции к тем, кто неуважительно относится к соседям и населенным пунктам, в которых они живут, – призвал Ион Кику.

Представители местных властей подняли такие вопросы, как отсутствие ирригационной инфраструктуры для нужд сельского хозяйства, общественный пассажирский транспорт, финансирование местных органов власти, детское питание в детских садах и школах, нехватка молодых специалистов в области образования и здравоохранения, общественный порядок в населенных пунктах, субсидирование малых агрохозяйств и др.

Премьер-министр рассказал о расширении программы “Первый дом” с намерением убедить молодых педагогов, врачей и полицейских работать в населенных пунктах страны.

– С помощью программы “Первый дом” мы хотим создать максимально простые условия для молодых педагогов, врачей, полицейских, чтобы они могли приобрести жилье. А так как сейчас машина для молодежи – это необходимость, то чтобы они могли купить и машину, – сказал премьер.

Премьер-министр Ион Кику также встретился с жителями района и посетил Унгенскую ковровую фабрику.