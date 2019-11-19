Ион Кику совершил рабочую поездку в оргеевскую СЭЗ (ФОТО)

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Премьер-министр Ион Кику посетил сегодня оргеевскую субзону свободной экономической зоны “Bălţi”, где обсудил с менеджерами компаний планы по расширению их бизнеса, а также меры, которые будут предприняты для облегчения деятельности инвесторов.

Визит начался с компании с японским и немецким капиталом “Sumitomo Electric Bordnetze”, специализирующейся на производстве электропроводки для автомобилей, пишет moldpres.md. Руководство предприятия отметило, что благодаря данному проекту было создано около 4 000 рабочих мест.

В ходе посещения промышленных цехов премьер подчеркнул, что правительственная команда сделает всё возможное, чтобы и в дальнейшем поддерживать инвестиционную деятельность на территории Молдовы. Кику также выразил уверенность в возможности открытия подобных промышленных платформ в каждом районном центре страны.

Мы обеспечим существенную поддержку всем инвесторам на таких платформах и приложим усилия, чтобы убедить как можно больше компаний поверить в успешное будущее Молдовы, – подчеркнул Кику.