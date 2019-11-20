Ион Кику совершает сегодня визит в Москву

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Молдавская делегация во главе с премьер-министром Ионом Кику совершает сегодня, 20 ноября, визит в Российскую Федерацию.

В Москве премьер Кику встретится с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Официальные лица рассмотрят ряд вопросов национального значения, таких как поставка российского газа, экспорт молдавской сельскохозяйственной продукции на российский рынок, а также возможность увеличения количества разрешений для молдавских перевозчиков. Вопрос о поставках газа глава молдавского кабмина обсудит также с председателем административного совета «Газпрома» Алексеем Миллером.

В состав делегации вошли также министр иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокой, министр экономики и инфраструктуры Анатол Усатый, министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ион Пержу, башкан АТО Гагауз-Ери Ирина Влах, а также председатель административного совета АО «Moldovagaz» Вадим Чебан.