Ион Кику: Работу правительства оценят по результатам, а не по заявлениям

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В начале вчерашнего заседания правительства премьер Ион Кику призвал министров и представителей всех подчиненных учреждений как можно скорее оценить ситуацию и разработать планы своих действий, которые будут включены в программу правления.

– У нас очень мало времени, и мы не можем рассчитывать на сто дней, чтобы “осмотреться”. Сегодня мы приняли ряд кадровых решений. Это первый шаг к восстановлению функциональности центральной публичной власти. Вот почему консолидация команд министерств является приоритетом. Компетентные, систематизированные и преданные делу государственные секретари являются основным звеном в деятельности государственных учреждений, – заявил премьер-министр.

Кроме того, глава правительства отметил прозрачность процесса принятия решений в министерствах, который оказывает непосредственное влияние на общество.

– Наша работа должна быть максимально прозрачной и мы должны поддерживать тесный диалог с гражданами нашей страны, с бизнесменами, чтобы знать их проблемы. Наша деятельность должна соответствовать их потребностям. Правительство будут оценивать по делам, а не по заявлениям, – подчеркнул Ион Кику.

В данном контексте премьер-министр отметил и эффективный диалог с внешними партнерами, чтобы действия правительства могли получить их поддержку.