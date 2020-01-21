Ион Кику провёл заседание с участием представителя Евразийского банка развития

0

Премьер-министр Ион Кику провел в понедельник дискуссию с председателем правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Андреем Бельяниновым. В заседании приняли участие посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Васнецов, генеральный директор Российского торгово-финансового союза Станислав Пугинский и другие официальные лица.

Премьер отметил намерение Молдовы войти в список партнеров ЕАБР и призвал российские компании изучить инвестиционный потенциал нашей страны, в том числе с учетом помощи, которую может предложить ЕАБР в этом процессе. Андрей Бельянинов проинформировал главу правительства о ходе процесса рассмотрения вступления Республики Молдова в список стран-участниц ЕАБР и рассказал о существовании проектов на продвинутой стадии разработки, которые должны быть внедрены в Молдове при финансовой помощи ЕАБР, передаёт moldpres.md.

В свою очередь, Станислав Пугинский подробно рассказал о проекте сельскохозяйственного хаба, который будет построен и оборудован в нашей стране и предназначен для закупок и обработки сельскохозяйственной продукции у отечественных фермеров. Хаб обеспечит связь между фермерами и торговыми сетями, а также предоставит фермерам финансирование в обмен на выращивание продуктов, имеющих спрос у конечных потребителей. Стоимость проекта составляет 50 миллионов долларов, сроки выполнения работ и ввода в эксплуатацию – до 18 месяцев. Премьер-министр заверил, что правительство поддержит такие проекты, и призвал инвесторов продвигаться вперед в его реализации.

На заседании обсуждались инвестиционные возможности в области железнодорожной инфраструктуры, производства возобновляемых источников энергии и решений по оцифровке, которые могут получить поддержку ЕАБР.

Стоит отметить, что Евразийский банк развития учрежден в 2006 году Российской Федерацией и Казахстаном. В настоящее время в ЕАБР входит 6 государств-участников: Армения, Беларусь, Россия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.