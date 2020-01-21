Ион Кику провёл заседание по проблемам животноводческого сектора

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Премьер-министр созвал сегодня заседание, на котором были рассмотрены проблемы животноводческого сектора. В нём приняли участие министры Анатолий Усатый и Ион Пержу, госсекретари Татьяна Нисторикэ, Дорел Норок и Юлиана Дрэгэлин, представители специализированных ассоциаций и отечественные производители.

Как передаёт moldpres.md со ссылкой на пресс-службу правительства, Кику предложил обсудить самые серьёзные проблемы, стоящие перед национальным животноводческим сектором.

Министры сельского хозяйства и экономики проинформировали о влиянии 20-процентной ставки НДС на развитие бизнеса в сфере животноводства; о трудностях, с которыми сталкиваются производители при экспорте продукции; об убытках из-за отсутствия инфраструктуры сертификации продукции животного происхождения; о процессе аккредитации лабораторий по тестированию продукции животного происхождения и т. д.

Представители животноводства попросили поддержки правительства в продвижении экспорта, финансовой помощи для отслеживания качества продукции и определения мер по защите внутреннего рынка. Кроме того, была подчёркнута необходимость заключения соглашения о свободной торговле с Китаем.

В конце заседания премьер-министр потребовал быстрого продвижения в процессе аккредитации лабораторий по испытаниям продуктов животного происхождения и призвал представителей минфина изыскать финансовые средства для мониторинга качества продукции животного происхождения.

Уверен, что можно определить способы налогового администрирования, способные повысить конкурентоспособность отечественного животноводства. Прошу вас активно участвовать в разработке предложений по налоговой политике с учётом того, что они должны применяться с 1 января 2021 года. На этот период мы предпримем краткосрочные меры по поддержке отечественных производителей, – подытожил глава кабмина.