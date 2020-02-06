Ион Кику провёл встречу с советниками и главой Делегации ЕС в Молдове

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Премьер-министр провёл накануне встречу с главой Делегации Европейского союза в Молдове Петером Михалко и советниками из государств-членов ЕС.

Петер Михалко подтвердил намерение ЕС поддерживать Республику Молдова в достижении результатов в социально-экономическом развитии и заверил, что советники из ЕС помогут в этом процессе. Глава Делегации ЕС, пишет moldpres.md, также проинформировал о готовности Европейского союза поделиться экспертным опытом в любой сфере деятельности.

На встрече обсуждались реформы и приоритеты в контексте внедрения Соглашения об ассоциации. Кроме того, советники из ЕС представили сферы своих компетенций, рассказали о диалоге с центральными и местными властями, сформулировали приоритетные вопросы, среди которых – борьба с коррупцией, образование, исследования, энергетический сектор, сфера возобновляемых источников энергии, приднестровское урегулирование, государственная безопасность и др.

Петер Михалко отметил, что приоритетами советников будут борьба с коррупцией и прогресс в расследовании резонансных дел. В данном контексте Ион Кику потребовал от министров и руководителей госучреждений оказать всестороннее содействие советникам из ЕС и постоянно информировать о ходе сотрудничества.