Ион Кику провёл встречу с премьер-министром Киргизии

Ион Кику провёл встречу с премьер-министром Киргизии

В Казахстане в рамках форума «Цифровое будущее мировой экономики» премьер-министр Ион Кику встретился с премьер-министром Киргизии  Мухамметкалыем Абылгазиевым.

По данным пресс-службы Правительства РМ, премьер-министры двух государств обсудили ряд тем в коммерческой, экономической, социальной и культурной областях. Стороны пришли к выводу, что небольшой объём коммерческих операций между Молдовой и Кыргызстаном представляет собой возможность, и чтобы её можно было использовать в выгодных целях, необходимо активизировать двухстороннее сотрудничество.

В связи с этим было принято решение возобновить работу молдавско-киргизской межправительственной комиссии, а Мухаммедкалый Абылгазиев предложил провести заседание в Киргизии. Премьер-министр Ион Кику рассказал киргизскому коллеге о приоритетах и задачах молдавского правительства.

– Республика Молдова предоставляет очень привлекательную модель деятельности для инвесторов в свободных экономических зонах, откуда продукты могут легко попасть на рынок ЕС и другие рынки с примерно 900 миллионами потребителей, – отметил он.

Ион Кику заявил, что в 2020 году правительство Республики Молдова будет вкладывать значительные средства в модернизацию инфраструктуры, поставив перед собой задачу по индустриализации страны, созданию рабочих мест и повышению благосостояния людей.

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