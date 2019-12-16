Ион Кику провёл встречу с председателем ЕСПЧ

Ион Кику провёл встречу с председателем ЕСПЧ

В ходе визита в Страсбург премьер-министр Республики Молдова Ион Кику провел встречу с председателем Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Линосом-Александром Сицильяносом.

Премьер-министр высоко оценил вклад ЕСПЧ в продвижение демократических реформ и прав человека в Республике Молдова. Глава правительства подтвердил намерение продолжить внедрение мер, направленных на улучшение системы национальных средств обеспечения эффективной и последовательной реализации Европейской конвенции по правам человека. Премьер отметил, что правительство поддерживает процесс реформирования ЕСПЧ и механизмов рассмотрения обращений, передаёт moldpres.md.

Стороны также обменялись мнениями об условиях содержания под стражей в Республике Молдова, в связи с чем премьер-министр Кику отметил намерение правительства построить в Кишиневе новую тюрьму при финансовой поддержке Банка развития Совета Европы.

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