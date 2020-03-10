Ион Кику провёл встречу с послом Украины в Молдове

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Премьер-министр Ион Кику провёл встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины Марко Шевченко. Глава исполнительной власти Молдовы поздравил Шевченко в связи с получением мандата посла и выразил надежду на то, что отношения между Молдовой и Украиной будут позитивно развиваться в направлении взаимной выгоды для двух государств.

Стороны рассмотрели широкий круг вопросов, связанных с двусторонними отношениями. Марко Шевченко отметил, что товарооборот между Украиной и Молдовой растёт, и достигнул уже порога в 1 миллиард долларов.

Кроме этого, обсуждалась организации заседания Межправительственной комиссии в области торгово-экономического сотрудничества, проведение которого запланировано в Киеве в период 9-10 апреля.

Ион Кику сообщил послу Украины об отмене ограничений на ввоз мяса птицы из Винницкой области, где в конце января вспыхнула вспышка птичьего гриппа. Соответствующий проект для будет утвержден на следующем заседании правительства, отметил премьер-министр.

Был также проведен обмен информацией о мерах, предпринятых правительствами двух государств для предотвращения распространения эпидемии вируса COVID-19.

– Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью проводит заседания практически ежедневно. При Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты работает кризисный штаб, который оказывает необходимую помощь в этой области, – сказал Ион Кику.