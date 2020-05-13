Ион Кику провёл встречу с послом ЕС в Молдове

Ион Кику провёл встречу с послом ЕС в Молдове

Премьер-министр Ион Кику провёл встречу с послом ЕС в Молдове Петером Михалко. Глава кабмина рассказал об эпидемиологической ситуации в Молдове и о завершении режима чрезвычайного положения. 

– Мы намерены постепенно снимать ограничения и разрешать возобновлять экономическую деятельность. Выход из режима ЧП будет выполняться в условиях максимальной осторожности. Будут предприниматься меры для того, чтобы сохранить дисциплину населения и предотвратить социально-экономический коллапс, – отметил Кику.

Стороны также обсудили тенденцию экономических процессов в РМ и в регионе. Кроме того, были рассмотрены сценарии смягчения воздействие ограничений, введённых в контексте пандемии COVID-19, на экономику.

Петер Михалко, в свою очередь, подтвердил намерение ЕС поддерживать Молдову в преодолении экономического кризиса и в управлении эпидемиологической ситуацией.

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