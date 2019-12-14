Ион Кику провёл встречу с послом Беларуси в Молдове

0

Премьер-министр Ион Кику провёл вчера встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Молдова Сергеем Чичуком.

Посол поздравил премьер-министра с назначением на должность и пожелал правительству Кику успехов, подчеркнув дружественный характер двусторонних отношений. Глава кабмина проинформировал посла о плане правительства инвестировать в 2020 году в развитие дорожной инфраструктуры, а также отметил в списке приоритетов реформу юстиции, передаёт moldpres.md.

Стороны высказались за активизацию диалога, подтвердив наличие возможностей для сотрудничества в таких областях, как строительство дорог, создание смешанных промышленных предприятий, развитие ИТ-индустрии. В этом контексте была затронута тема снижения тарифов на услуги роуминга.

Кику также выразил уверенность в активизации двустороннего экономического обмена между странами.