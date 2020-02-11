Ион Кику провёл встречу с послами ЕС, аккредитованными в Молдове

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Премьер-министр Ион Кику встретился с послами стран Европейского союза, аккредитованными в Республике Молдова. Во время встречи глава исполнительной власти рассказал послам о действиях, которые предпринимает правительство для реализации Соглашения об ассоциации между РМ и ЕС.

Ион Кику сообщил европейским чиновникам о заседании Национальной комиссии по европейской интеграции, о достигнутом прогрессе и о предпринятых для этого действиях. Была принята во внимание встреча премьер-министра с группой советников высокого уровня из ЕС, которые помогают правительству Молдовы в получении европейского опыта и практики, в прогрессе в области реформы юстиции и деполитизации Высшего совета магистратуры, а также в разработке правовой базы по борьбе с коррупцией и отмыванием денег.

Кроме того, премьер-министр Молдовы рассказал об экономических результатах страны в 2019 году, подчеркнув низкий уровень дефицита бюджета и сокращение государственного долга по отношению к ВВП. Правительство успешно завершило переговоры с миссией МВФ в Молдове, что открывает хорошие возможности для подписания нового соглашения с Международным валютным фондом, отметил он.

Что касается банковской кражи, Кику отметил, что ежегодно правительство выделяет НБМ около 900 млн леев для покрытия государственного долга, образовавшегося в результате этого преступления, но в дальнейшем будет принято решение о сокращении нагрузки на бюджет. А министр иностранных дел и европейской интеграции Аурелий Чокой представил послам статистические данные о реализации Соглашения об ассоциации РМ и ЕС.

Послы рассказали о помощи, оказываемой ЕС во всех социально-экономических сферах, реформе сектора юстиции, применении закона и расследовании громких дел. Была отмечена важность использования европейских стандартов для прогресса в политической ассоциации и экономической интеграции Республики Молдова в ЕС.

Кроме того, послы подняли тему свободы прессы и прозрачности в принятии решений государственными властями. Также были затронуты вопрос концессии Международного аэропорта Кишинева и озвученное накануне решение для снижения бремени платежей за банковскую кражу. Кроме того, на встрече обсудили подготовку к выборам, запланированным на 2020 год, эволюцию в процессе разработки Национальной стратегии развития 2030 года и условия получения кредита от РФ.