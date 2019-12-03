Ион Кику провёл встречу с британским послом

Ион Кику провёл встречу с британским послом

Премьер-министр Ион Кику встретился сегодня с послом Великобритании в Молдове Стивеном Фишером. Диалог был сосредоточен на обмене мнениями о нынешнем этапе и перспективах двусторонних отношений.

В ходе дискуссии премьер-министр рассказал о повестке дня правительства Республики Молдова, в том числе о реформе правосудия, борьбе с коррупцией, модернизации национальной экономики, повышении социального благосостояния, стабильности финансово-банковской системы и свободе прессы, передаёт moldpres.md.

Премьер-министр Ион Кику поблагодарил британское государство за поддержку Республики Молдова в продолжении демократических, экономических и социальных преобразований.

– Мы обязались продвигать реформы, направленные на модернизацию страны, чтобы обеспечить достойную жизнь гражданам, и мы рассчитываем на вашу поддержку в этом, – сказал глава исполнительной власти.

В свою очередь, посол Стивен Фишер высоко оценил развитие молдавско-британских отношений, отметив намерение правительства развивать демократию и реинтегрировать страну.

– Мы хотим, чтобы между нашими странами был хороший диалог, и считаем, что Республика Молдова является надежным партнером. Великобритания продолжит оказывать вашей стране всю необходимую поддержку, – сказал дипломат.

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