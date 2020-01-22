Ион Кику провёл рабочую встречу с примарами (ФОТО)

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Премьер-министр встретился сегодня с примарами населённых пунктов страны. В заседании приняли участие члены правительства, государственные секретари, руководители агентств и более тысячи примаров и председателей районов.

Как передаёт moldpres.md со ссылкой на пресс-службу правительства, данная встреча стала отправной точкой для установления конструктивного диалога между правительством и местными органами власти. Глава кабмина подчеркнул, что добиться перемен к лучшему можно только совместными усилиями.

Как отметил председатель правительства, цель встречи – информировать представителей местных органов власти о Плане действий кабинета министров на 2020 год, особенно о национальных программах по уличному освещению, дорожной инфраструктуре, водоснабжению, управлению твердыми отходами, а также регистрации недвижимости в стране. Представители Министерства экономики и инфраструктуры сообщили, что в этом году будет отремонтировано 325 км дороги, еще 480 км находится в процессе ремонта. Концепция национальной программы уличного освещения на текущий год предусматривает освещение около тысячи км дороги в 846 коммунах.

Как передаёт источник, в этом году планируется завершить проекты по водоснабжению Фалештского, Флорешткого и Сорокского районов, 11 населённых пунктов Хынчештского и Леовского районов, а также завершить строительство водопровода Бельцы-Сынжерей. Новые проекты будут начаты в Кагуле, а также в Унгенах и Калараше.