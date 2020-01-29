Ион Кику провёл рабочую встречу с послом ФРГ (ФОТО)

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Премьер-министр Ион Кику встретился сегодня с послом Германии в Молдове Ангелой Ганнингер. В центре дискуссии была тема запланированных на 2020 год инвестиций в государственную инфраструктуру.

Как пишет moldpres.md, глава кабмина сообщил немецкому дипломату, что правительство проведёт крупные инвестиции в дорожную инфраструктуру. Для этого уже объявлены открытые тендеры на подрядные работы. Приоритетными для правительства также являются национальные программы по водоснабжению, утилизации твёрдых отходов и уличному освещению.

Эти национальные проекты будут внедрены, в том числе из бюджета государственных инвестиций. Очевидно, что мы будем продолжать проекты, запущенные при финансовой поддержке партнёров по развитию, – отметил Кику.

Стороны обсудили намерение молдавского правительства развивать инфраструктуру аэропортов страны. В этом контексте глава исполнительной власти отметил необходимость для Молдовы наличия ещё одного международного аэропорта. Так, с международной компанией будет заключён контракт на проведение технико-экономического обоснования, касающегося открытия аэропорта в Бельцах. Правительство намерено осуществить проект за счёт частных инвестиций. По мнению премьер-министра, легко осуществить открытие аэропорта в Маркулештах, так как это требует меньших инвестиций – около 50 млн леев.

Кроме того, стороны обсудили проблемы развития бизнеса в стране, ход дискуссий с МВФ, а также этап реализации реформы правосудия. В этой связи премьер-министр отметил, что правительство намерено выполнить рекомендации экспертов Совета Европы, которые предусматривают проведение широких консультаций по проектам законов, касающихся реформы правосудия.