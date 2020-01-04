Ион Кику проверил, как идёт реализация проекта электронного правительства

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Премьер-министр провёл сегодня заседание, чтобы проверить ход внедрения проекта электронного управления e-guvernare. В заседании приняли участие вице-премьер Сергей Пушкуца, руководство Агентства публичных услуг и Агентства электронного управления, ответственные лица Государственной канцелярии и кабинета премьер-министра.

Глава кабмина отметил, что оцифровка и массовое внедрение информационных технологий является приоритетом правительства, а этой сфере следует уделять повышенное внимание. Ион Кику подтвердил намерение правительства ускорить оцифровку государственных услуг и потребовал от руководителей ответственных учреждений полного участия.

Проект призван повысить эффективность государственных услуг, их качество и доступность, а также повысить уровень удовлетворённости граждан от взаимодействия с государством, пишет moldpres.md. Реализация проекта началась 25 июня 2018 года. Срок его завершения – 30 июня 2023 года.