Ион Кику проверил, как идёт реализация проекта электронного правительства

Ион Кику проверил, как идёт реализация проекта электронного правительства

Премьер-министр провёл сегодня заседание, чтобы проверить ход внедрения проекта электронного управления e-guvernare. В заседании приняли участие вице-премьер Сергей Пушкуца, руководство Агентства публичных услуг и Агентства электронного управления, ответственные лица Государственной канцелярии и кабинета премьер-министра.

Глава кабмина отметил, что оцифровка и массовое внедрение информационных технологий является приоритетом правительства, а этой сфере следует уделять повышенное внимание. Ион Кику подтвердил намерение правительства ускорить оцифровку государственных услуг и потребовал от руководителей ответственных учреждений полного участия.

Проект призван повысить эффективность государственных услуг, их качество и доступность, а также повысить уровень удовлетворённости граждан от взаимодействия с государством, пишет moldpres.md. Реализация проекта началась 25 июня 2018 года. Срок его завершения – 30 июня 2023 года.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md