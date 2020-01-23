Ион Кику проверил ход ремонтных работ в лицее села Колибаш (ФОТО)

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Премьер-министр посетил теоретический лицей имени Василе Александри села Колибаш Кагульского района. В образовательном учреждении работают 55 преподавателей и учатся около 560 учеников из села Колибаш и соседних сёл.

Как передаёт moldpres.md со ссылкой на пресс-службу правительства, в настоящее время в центральном корпусе здания ведутся капитальные ремонтные работы при поддержке Фонда социальных инвестиций Молдовы. Ремонт лицея будет завершён в августе 2020 года.

Местные органы власти попросили главу кабмина помочь найти финансовые средства, необходимые для завершения работ.

– Образование является приоритетной сферой, и мы должны сделать всё возможное, чтобы найти необходимые ресурсы. Мы возьмём на контроль этот вопрос. Мы не можем допустить, чтобы работа была сделана наполовину, – отметил премьер.