Ион Кику проверил ход работ по строительству нового участка дороги (ФОТО)

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Премьер-министр Ион Кику проверил ход работ по строительству участка дороги на трассе между с. Порумбрены и г. Чимишлия. Проект предусматривает строительство нового участка протяжённостью 19 км.

Кику на месте провёл несколько совещаний с ответственными за технические вопросы лицами и руководством строительной компании. Главу кабмина проинформировали о ходе работ, после чего председатель правительства лично осмотрел ряд строящихся участков, пишет moldpres.md.

Строительные работы в рамках этого проекта начались в феврале 2019 года, сроки его реализации – 3 года. С введением в эксплуатацию дороги по этому участку ежедневно будут проезжать около семи тысяч единиц транспорта.