Ион Кику провел встречу со своим украинским коллегой

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Премьер-министр Республики Молдова Ион Кику в рамках рабочего визита в Киев встретился сегодня с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком. Стороны обсудили вопросы, представляющие интерес для обеих стран.

В частности, Алексей Гончарук поздравил Иона Кику со вступлением в должность премьер-министра Республики Молдова. Украинский премьер отметил, что в будущем может быть создана свободная экономическая зона между Украиной и Республикой Молдова. Со своей стороны премьер-министр Кику поблагодарил за приглашение посетить Киев и высоко оценил прогресс во взаимодействии двух правительств, зарегистрированный в последние недели.

Среди обсуждаемых вопросов была и энергетическая тема, в частности поставки газа и его транзит после 31 декабря 2019 года, что зависит от договоренностей между Украиной и Россией. Премьер-министры затронули ряд вопросов, касающихся двустороннего сотрудничества между Молдовой и Украиной, таких как: укрепление безопасности в регионе, либерализация автомобильных и авиационных перевозок, расширение совместного пограничного контроля посредством внедрения механизма на новых контрольно-пропускных пунктах, антидемпинговые меры, введенные правительством Украины в отношении ряда товаров, что затрагивает молдавских производителей и др.

Премьер-министры решили провести вскоре встречу сопредседателей Молдавско-украинской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, чтобы придать импульс прогрессу по каждой из представляющих общий интерес тем, пишет moldpres.md.