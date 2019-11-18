Ион Кику провел встречу с послом США

0

Премьер-министр Ион Кику встретился сегодня в правительстве с послом США в РМ Дереком Хоганом. Председатель правительства заверил в твердой приверженности нынешнего кабинета министров углублению двусторонних отношений и активизации торгово-экономического сотрудничества с американским государством.

– Я хочу подтвердить наши обязательства по выполнению плана действий, предусмотренного Соглашением об ассоциации с Европейским союзом, и к концу этой недели мы на практике применим ряд действий, направленных на улучшение жизни граждан, – заявил Ион Кику.

Премьер-министр поблагодарил посла за открытость правительства США по отношению к нашей стране, а также за значимую поддержку, оказываемую в целях внедрения демократических реформ. В то же время Ион Кику заявил, что кабмин приложит все усилия для достижения целей граждан Республики Молдова в кратчайшие сроки.

В свою очередь, посол США Дерек Хоган подтвердил поддержку США в отношении всех проектов, которые будет внедрять руководство правительства в интересах граждан.

– Я рад видеть вас в этом новом качестве, и надеюсь, что вместе мы добьемся хороших и полезных для Республики Молдова дел, особенно в том, что касается продвижения реформ во всех областях, – отметил Дерек Хоган.