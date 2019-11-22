Ион Кику провел встречу с послом Румынии в Молдове

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Премьер-министр Ион Кику встретился вчера, 21 ноября, с Чрезвычайным и Полномочным Послом Румынии в Республике Молдова Даниелом Ионицэ. В начале встречи глава правительства высоко оценил динамику двусторонних отношений, выразив благодарность румынскому правительству за постоянную поддержку, оказываемую в рамках многочисленных проектов развития, а также за поддержку, оказываемую в процессе европейской интеграции Республики Молдова.

Ион Кику отметил приоритеты правительства на следующий период и рассказал о последних событиях в реализации реформы публичного управления. Премьер-министр также коснулся деятельности правительства в целях ускорения реализации двусторонних проектов, подчеркнув, что любая реформа требует широкого обсуждения, чтобы обеспечить ее правильное восприятие гражданами и повысить степень доверия со стороны общества. В свою очередь Даниел Ионицэ заверил в дальнейшей поддержке нашей страны.

Официальные лица обменялись мнениями о проектах, реализуемых в последние годы при поддержке румынской стороны, в частности в таких областях, как образование, культура и общественное здравоохранение, в том числе ремонт и оснащение детских садов, а также пожертвование 196 школьных микроавтобусов. В то же время стороны подчеркнули важность своевременной реализации энергетических проектов, отметив, в частности, строительство газопровода Яссы – Унгены – Кишинев.