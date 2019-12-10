Ион Кику провел встречу с послом Литвы

Премьер-министр Ион Кику провел накануне встречу с послом Литвы в Молдове Кястутисом Кудзманасом. В ходе беседы глава правительства рассказал о приоритетах кабинета министров.

– Реформа юстиции остается нашим приоритетом. Мы осознаем, что без порядка в судебной системе мы не сможем добиться успехов и в других областях, – отметил премьер.

Ион Кику подчеркнул, что на следующем заседании кабинета министров будет утвержден план действий правительства, который охватит все аспекты социальной и экономической жизни.

– У нас большие планы по восстановлению национальной экономики за счет крупных инвестиций в инфраструктуру и энергетическую безопасность. В этой связи мы стараемся поддерживать открытый диалог и баланс со всеми нашими внешними партнерами, а также с международными финансовыми организациями, – заявил Ион Кику.

В свою очередь, посол Литвы Кястутис Кудзманас подтвердил поддержку своего государства Республике Молдова и готовность литовского правительства предоставить помощь и экспертизу там, где это необходимо.

– Республике Молдова сейчас нужна международная поддержка. Мы рекомендуем молдавскому правительству активнее обращаться за поддержкой со стороны внешних партнеров. Европейский союз готов ее оказать, но сначала хочет увидеть конкретные результаты реформ, – отметил литовский дипломат, пишет moldpres.md.

В завершение встречи посол Литвы поблагодарил премьера Молдовы за открытость и пожелал ему успехов в его деятельности.