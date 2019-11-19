Ион Кику провел встречу с главой делегации ЕС в Молдове

0

Премьер-министр встретился накануне с главой делегации Европейского союза в Республике Молдова Петером Михалко. В ходе встречи Ион Кику заверил европейского чиновника, что развитие диалога с Европейским союзом и внедрение Соглашения об ассоциации остаются приоритетами для возглавляемого им правительства.

– Мы рассчитываем на продолжение и укрепление диалога. Мы понимаем, насколько важны реальные реформы в этом отношении, и мы полны решимости продвигать их. Особое внимание будет уделено реформе юстиции. Помощь и экспертиза ЕС в этом плане будут иметь важное значение, – сказал Ион Кику, выразив благодарность ЕС за долгосрочную поддержку, оказываемую нашей стране.

Премьер-министр подтвердил, что ЕС является одним из важнейших внешних партнеров Республики Молдова, и отметил, что правительство продолжит выполнять необходимые условия для доступа к макрофинансовой помощи.

В свою очередь, глава Делегации ЕС в Республике Молдова заявил, что Европейский союз внимательно следит за действиями молдавского правительства и внедрением реформ, по которым взяты обязательства. В частности, Петер Михалко подчеркнул необходимость дальнейшего проведения правительством реформ в сфере юстиции, включая отбор генерального прокурора, борьбу с коррупцией, обеспечение демократии и верховенства закона, обеспечение свободы прессы, а также продолжение расследования банковского мошенничества. В этом контексте премьер-министр Ион Кику подтвердил, что у правительства есть и решимость и возможности, необходимые для реализации вышеупомянутых реформ, и это будет доказано конкретными действиями.