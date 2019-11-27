Ион Кику провел встречи с послами Китая и Германии

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Премьер-министр Молдовы Ион Кику встретился накануне с послом Китайской Народной Республики в Молдове Чжаном Инхуном.

В начале встречи Чжан Инхун передал главе молдавского кабинета министров поздравительную телеграмму от имени премьер-министра КНР в связи с вступлением в должность. В письме председатель китайского правительства заявил о намерении расширить сотрудничество с нашей страной в нескольких областях, представляющих общий интерес.

Премьер-министр Кику поблагодарил за поздравления и отметил техническую помощь, предоставленную правительством КНР Республике Молдова, в том числе за безвозмездную помощь.

– Настало время перейти к конкретным действиям. Мы продолжим реформу правосудия, чтобы предоставить инвесторам предсказуемые рамки деятельности, – отметил глава кабинета министров.

В свою очередь, посол Китайской Народной Республики Чжан Инхун рассказал о сферах инвестиционного интереса в Молдове, упомянув инфраструктурные, а также социальные проекты, пишет moldpres.md.

Премьер-министр подтвердил заинтересованность Республики Молдова в отношении китайского рынка и подчеркнул, что это может стимулировать производителей нашей страны. Затем стороны выразили намерение определить пути стимулирования туризма и культурных обменов. Собеседники отметили дружественный характер молдавско-китайских отношений и выразили открытость для интенсификации сотрудничества в том же духе.

Премьер-министр также встретился с послом Германии в Республике Молдова Ангелой Ганнингер. Председатель правительства проинформировал немецкого дипломата о плане правления нынешнего кабинета министров, а также о приоритетных действиях исполнительной власти на ближайшее время.

– Мы намерены изменить ситуацию в экономической сфере, привлекая как можно больше иностранных инвестиций в нашу страну, а также развивать инфраструктуру страны. Важным для нас на данный момент остается реформа юстиции, и мы всецело вовлечены в этот процесс, – отметил премьер.

Посол Германии в Молдове высоко оценила успехи, уже достигнутые в области реформирования юстиции, и выразила надежду, что эти процессы продолжат развиваться прозрачно и демократично.

В завершение встречи премьер-министр Ион Кику поблагодарил Германию за предоставляемую помощь и финансовую поддержку, оказываемую за все время существования Республики Молдова. Председатель правительства выразил уверенность в дальнейшем укреплении отношений дружбы и сотрудничества Молдовы и Германии в экономической, социальной и культурной областях.