Ион Кику провел ряд важных встреч в Риме

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В ходе состоявшегося накануне визита в Рим премьер-министр Ион Кику провел ряд важных встреч. В частности, глава молдавского кабмина пообщался со своим итальянским коллегой Джузеппе Конте. Стороны обсудили развитие двусторонних отношений и возможности активизации молдавско-итальянского сотрудничества.

В присутствии премьер-министров была подписана первая исполнительная программа культурного сотрудничества между Правительством Республики Молдова и Правительством Республики Италия на 2020-2022 годы. Документ был подписан поверенным в делах РМ в Италии Андрианом Попеску. Согласно программе, в течение следующих нескольких лет Молдова и Италия проведут обмен учебными материалами, преподавателями, а также стипендиями для студентов из обеих стран. Другие важные разделы, изложенные в программе, касаются сотрудничества в таких областях, как: культура, искусство и дизайн; наука и технологии; археология, реставрация, сохранение и защита культурного наследия; архивы и библиотеки; информирование и сотрудничество в области радио и телевидения; спорт и права человека.

Премьер-министр побеседовал также с Европейским комиссаром по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Оливером Вархели. Ион Кику проинформировал европейского чиновника о приоритетах правительства Молдовы на 2020-2023 годы. Он также поблагодарил еврокомиссара за открытость и поддержку. В свою очередь Оливер Вархели отметил, что, по его мнению, реформа юстиции и прозрачность государственных закупок должны быть наиболее важными для молдавского кабмина.

Ион Кику побеседовал также с генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций (ФАО) Цюй Дунъюй. Официальные лица обменялись мнениями о перспективах сотрудничества Республики Молдова с ФАО. В этом контексте Ион Кику отметил, что правительство ценит поддержку организации, предоставляемой нашей стране в уменьшении последствий засухи и наводнений, в развитии сельской местности и агропродовольственного сектора. Со своей стороны генеральный директор ФАО заявил, что Республика Молдова была выбрана в качестве приоритетного государства для помощи со стороны организации, и что она и в дальнейшем будет получать поддержку в повышении конкурентоспособности агропродовольственного сектора, передового сельского хозяйства и устойчивого управления природными ресурсами. Рамочная программа по стране 2016-2019, содержащая эти три приоритетных направления, будет расширена еще на 2 года.

В рамках визита Ион Кику встретился также со своим хорватским коллегой и с главой правительства Сербии.