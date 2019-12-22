Ион Кику проинспектировал аэропорты в Мэркулештах и Бельцах

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В субботу премьер-министр Ион Кику проинспектировал аэропорты на севере страны: в Бельцах и Мэркулештах. В ходе визита премьер-министра сопровождали министр экономики и инфраструктуры Анатолий Усатый, министр обороны Виктор Гайчук, директор Агентства публичной собственности Михай Русу, а также глава Органа гражданской авиации Евгений Коштей.

Главу правительства проинформировали о состоянии аэропортов и об инвестициях, которые и необходимы для возобновления их работы. Директор Международного аэропорта Мэркулешты Николай Кликич показал премьер-министру взлетно-посадочную полосу в 2520 метров, аэродинамическую технику, склады, таможенный пост, а также самолеты. В связи с этим он заявил, что аэропорт является функциональным, и в любое время может начать принимать воздушные суда. Он рассказал, какие инвестиции необходимы для строительства пассажирского терминала и развития инфраструктуры аэропорта.

Ион Кику заявил, что Республике Молдова нужен хотя бы еще один аэропорт.

– На данный момент мы говорим о возможности запуска здесь полетов лоукостеров. Думаю, что необходимо и интенсивное сотрудничество с руководством Международного аэропорта Мэркулешты, Органом гражданской авиации и Агентством публичной собственности, чтобы разработать технико-экономическое обоснование. Задача состоит в том, чтобы уже в мае 2020 года аэропорт принимал чартерные рейсы, – отметил глава кабинета министров.

Ион Кику осмотрел и аэропорт в Бельцах. На предприятии работают 53 сотрудника, есть самолеты, необходимая техника и взлетно-посадочная полоса протяженностью в 2240 метров, которую можно расширить.

Директор аэропорта Виорел Катанэ отметил необходимость открытия авиационной школы, так как за последние 20 лет специалистов в этой области не готовили. Стоимость подготовки пилота за рубежом составляет 70 тысяч евро.

Премьер-министр заявил, что ответственные учреждения проведут заседание в правительстве на следующей неделе и разработают план действий по обеспечению модернизации и сертификации международного аэропорта, который будет работать на севере страны, пишет moldpres.md.