Ион Кику продолжает получать поздравления по случаю вступления в должность премьер-министра

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На имя премьер-министра Республики Молдова Иона Кику поступила поздравительная телеграмма от президента Швейцарской Конфедерации Ули Маурера по случаю вступления нового главы молдавского правительства в должность.

– От имени Швейцарской Конфедерации искренне поздравляю вас и желаю успехов в выполнении целей по повышению благосостояния и процветанию вашей страны, – говорится в поздравительном послании.

В телеграмме швейцарский чиновник отмечает дружеские и партнерские отношения между Республикой Молдова и Швейцарией, которые развиваются на благо граждан обоих государств.

– Я уверен, что отношения дружбы, установившиеся между Швейцарией и Молдовой благодаря нашим совместным усилиям, будут динамично развиваться и продолжать углубляться в духе открытого сотрудничества между нашими странами, – говорится в послании президента Швейцарии.

Временный поверенный в делах посольства Государства Катар в Республике Молдова Хамад Рашид Х. М. аль-Атба также поздравил Иона Кику с вступлением в должность.

– Хочу подтвердить нашу заинтересованность в укреплении двустороннего сотрудничества и выразить убежденность в продолжении плодотворного диалога, – говорится в поздравительном послании.

Катарский дипломат уверен в сохранении и развитии тесных связей между нашими государствами, основанными на доверии, что принесет взаимную выгоду.

– Я желаю вам больших успехов в действиях, которые вы предпримете на своем посту, который позволит нам вместе обеспечить процветание и благосостояние наших стран, – отмечается также в сообщении.