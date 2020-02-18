Ион Кику принял участие в заседании коллегии МВД

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Премьер-министр Ион Кику принял сегодня участие в заседании коллегии Министерства внутренних дел, где присутствовало руководство министерства, подведомственных и координируемых учреждений. В заседании участвовал и председатель парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Александр Жиздан.

В представленном докладе министр внутренних дел Павел Войку проинформировал о результатах деятельности МВД в 2019 году и приоритетах на 2020 год, отметив проблемы, с которыми сталкивается министерство. В 2019 году команда министерства и подведомственные учреждения были сосредоточены на обновлении национальных норм и их гармонизации с европейскими директивами, укреплении институционального потенциала МВД и подразделений, повышении эффективности деятельности, предотвращении коррупции и борьбе с ней. Преследуемые цели – повысить доверие людей к полиции и укрепить общественный порядок. В числе выявленных проблем – фрагментарное и несоответствующее внедрение политик в этой области, снижение присутствия полиции в сельской местности и недостатки в выполнении принципов общественной полиции.

Павел Войку рассказал и об управлении государственной границей, отметив, что в 2019 году ее пересекли около 10,37 млн человек при въезде и 10,39 млн человек при выезде из Республики Молдова, передаёт moldpres.md.

Государственный секретарь МВД Януш Ерхан сообщил премьер-министру, что План действий МВД на 2019 год реализован на 74%, и представил объяснения в связи с этой цифрой.

Премьер-министр Кику поблагодарил полицейских за проделанную работу и преданность делу и призвал руководителей МВД и подведомственных учреждений способствовать повышению доверия к будущему Республики Молдова, особенно в рядах молодежи.

– 2019 год был полон политических потрясений, и необходимо отметить вашу заслугу в поддержании общественного порядка. Вы стоите на страже безопасности, солидарности и уверенности в завтрашнем дне. Ваша роль в воспитании молодого поколения имеет первостепенное значение, – отметил глава кабинета министров.

Ион Кику говорил и о необходимости борьбы с ошибочным восприятием абсолютной зависимости публичного бюджета от внешней помощи, которая составила всего 2,4% от общего объема расходов Республики Молдова. Глава кабмина подчеркнул необходимость сосредоточения внимания на патриотическом воспитании и призвал руководство МВД определить возможности, чтобы действовать в этом направлении.

Кроме того, премьер-министр рассказал о расширении программы “Первый дом” и отметил, что участковые полицейские получат привилегии в рамках программы.