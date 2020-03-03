Ион Кику принял участие в расширенной коллегии Минсельхоза

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Премьер-министр Ион Кику присутствовал сегодня на заседании расширенной коллегии Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды. В мероприятии приняли участие руководство министерства, представители подведомственных учреждений, бывшие министры, администраторы ассоциаций, а также председатель парламентской Комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности.

Министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ион Пержу представил доклад о деятельности министерства в 2019 году и приоритетах на 2020 год. Среди проблем, с которыми сталкивается ведомство, – острая нехватка специалистов, неиспользованные возможности для экспорта продукции, задержки в выполнении обязательств по Соглашению об ассоциации, недостаточное количество оросительных станций, отсутствие инфраструктуры сбора и переработки твердых отходов, устаревшая нормативно-правовая база и др.

Ион Кику отметил работу, проделанную командой министерства по развитию важной отрасли национальной экономики, передаёт moldpres.md.

– Мы должны привести сельскохозяйственный сектор в состояние нормального функционирования. За очень короткий промежуток времени министерство покинуло 49 человек. Это была большая ошибка. Необходимо принять на работу лучших специалистов, устранить налоговые недостатки, чтобы в цепочке была единая ставка НДС. Нужно определить крупные инвестиции в орошение. Хотя мы по-прежнему в значительной степени аграрная страна, мы не можем себя обеспечить. Мы рассчитываем на импорт, – сказал глава кабинета министров.

Премьер-министр призвал специалистов подавать документы на должность госсекретаря министерства по экологическим вопросам. В этом контексте глава правительства отметил, что в сфере охраны окружающей среды катастрофическая ситуация.

– Все поля заполнены пластиком и полиэтиленом. Нам необходимо принять срочные меры в области сбора и переработки отходов. Прошу провести инвентаризацию лесов и начать кампании по закладке лесополос, – призвал Ион Кику.