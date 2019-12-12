Ион Кику принял участие в пленарном заседании глав правительств стран ГУАМ

Делегация Правительства Республики Молдова во главе с премьер-министром Ионом Кику участвовала сегодня в Киеве в пленарном заседании глав правительств государств-членов ГУАМ. На заседании обсуждались вопросы, касающиеся активизации сотрудничества государств в социально-экономическом направлении, а также культурного обмена.

Стороны подчеркнули необходимость определения путей упрощения передвижения людей и товаров на пространстве ГУАМ.

– Я приветствую прагматичный подход, заявленный премьер-министром Гончаруком. Считаю, что нужно больше конкретно сформулированных задач. Мы готовы работать и тесно взаимодействовать. Цель создания зоны свободной торговли – то, к чему нам стоит продвигаться, и мы считаем, что этой послужит на благо всем государствам, – отметил Ион Кику.

Таможенные власти государств-членов ГУАМ подписали два протокола о намерениях: один о функционировании и взаимном признании авторизованных экономических операторов, второй – о разрешении блокчейн-технологий в процессе проверки сертификатов происхождения товаров, пересекающих границы государств ГУАМ.

В завершение заседания главы исполнительных органов подписали Совместную декларацию, в которой подтвердили обязательство поддерживать усиление экономических обменов и действия, направленные на упрощение передвижения людей и товаров на территории государств-членов, пишет moldpres.md.

ГУАМ – региональная инициатива, состоящая из четырех стран: Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы. Организация способствует развитию сотрудничества между четырьмя государствами для укрепления стабильности и безопасности в Европе.