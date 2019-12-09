Ион Кику принял участие в Национальной конференции по борьбе с коррупцией

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Премьер-министр Ион Кику подтвердил решительный подход правительства к борьбе с коррупцией, поскольку она лежит в основе проблем, с которыми сталкивается Республика Молдова. С таким заявлением премьер выступил на открытии Национальной конференции по борьбе с коррупцией.

Премьер-министр отметил, что явление коррупции слишком долго терпели не только политики, но и государственные органы, передаёт moldpres.md.

– Многие годы политики и лица, формирующие общественное мнение, соревновались, кто более вдохновленно говорит о коррупции, кто организует крупные конференции, а насыщенность публичных дискуссий не дала ожидаемых результатов. Мы должны серьезно заняться восстановлением доверия людей в завтрашний день. Для этого мы должны модернизировать экономику, индустриализировать страну, создать рабочие места и повысить благосостояние граждан, – сказал Ион Кику.

Премьер-министр призвал отказаться от агрессивных нападок на людей, от которых ожидают прогресса в борьбе с коррупцией.

– Если мы хотим, чтобы они лучше выполняли свою работу – давайте поможем им стать лучше, – подчеркнул он.

Глава кабинета министров обратился к сотрудникам НАЦ, а также к другим профильным учреждениям, отметив, что команда правительства рассчитывает на их ответственность, объективность и доброе намерение изменить положение дел в Молдове.

– Мы нуждаемся в вашей энергии, вдохновении и патриотизме. Я убежден, что только мы можем навести порядок в нашем доме. Давайте наводить порядок и вместе создавать хорошее будущее здесь, дома, – призвал Кику.

В связи с этим премьер-министр уточнил, что решил создать государственное учреждение, призванное координировать волонтерскую деятельность и содействовать широкому участию граждан в искоренении коррупции.