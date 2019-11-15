Ион Кику: Правительство будет проводить сбалансированную внешнюю политику

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Новое правительство будет проводить взвешенную внешнюю политику, при этом выполнит все обязательства, взятые Республикой Молдова по отношению к внешним партнерам. Об этом в рамках программы на общественном телеканале заявил премьер-министр Ион Кику.

– Правительство технократов имеет в качестве приоритетов и целей интересы Республики Молдова, а интересы страны могут быть достигнуты только в том случае, если вести честный, искренний диалог с внешними партнерами, – отметил он.

В то же время премьер-министр отметил, что правительство должно быстро реорганизовать концепцию реформы юстиции и видение этой реформы, чтобы в течение следующих двух-трех дней вновь отправить проект в Венецианскую комиссию.

– Следующее заседание этой комиссии состоится в начале декабря, и если мы пропустим его и у нас не будет положительного заключения Венецианской комиссии, нам придется ждать до весны, когда будет следующее заседание. А мы не можем позволить себе роскошь так долго затягивать эту реформу, – сказал он.

В то же время Кику отметил, что если Венецианская комиссия даст положительное заключение, то продолжится внешняя оценка прокуроров и судей, как предложил предыдущий кабмин.

– Будут созданы оценочные комиссии, в состав которых войдут, в том числе, всемирно известные эксперты, прокуроры с опытом работы в европейских странах. Мы надеемся, что в результате деятельности этих комиссий система юстиции и прокуратура будут очищена от элементов, которые полностью скомпрометировали эту систему, – заявил он.

Ион Кику также сообщил, что на следующей неделе новый министр юстиции Фадей Нагачевский отправится с визитом в Брюссель, в ходе которого обсудит возможности назначения генерального прокурора, и правительство будет действовать в зависимости от результатов этого визита, пишет ipn.md.