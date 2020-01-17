Ион Кику поздравил дипломатов с их профессиональным праздником

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“Быть дипломатом – это, скорее, миссия, чем профессия, миссия, которая требует исследовательского духа, патриотизма и большой преданности делу”, – считает премьер-министр.

В своем поздравительном послании он отметил, что “Молдова – молодое государство, и все национальные общественные институты молоды. Однако дипломатическая служба является одним из самых молодых институтов, учитывая, что другие структуры существовали на республиканском уровне и в советское время, а дипломатия существовала только на центральном уровне”. По этой причине, считает Ион Кику, заслуги основателей дипломатической службы следует особенно ценить.

– Дипломаты – это лицо страны, и, как правило, смотря на дух и образование дипломатов, партнеры Республики Молдова воспринимают нашу страну. Комфорт и безопасность молдавских граждан за пределами страны зависит от патриотизма и преданности дипломатов, и мы знаем от представителей диаспоры, что в этом направлении достигнут существенный прогресс. Спасибо за вашу профессиональную и мудрую работу, которая всегда играла важную роль в построении и поддержании хороших отношений с внешними партнерами страны, – подчеркнул премьер.

Стоит отметить, что День дипломатического работника отмечается в РМ 17 января с 2014 года.