Ион Кику посетил Вулканештскую районную больницу (ФОТО)

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Премьер-министр в сопровождении башкана Гагаузии Ирины Влах посетил сегодня Вулканештскую районную больницу. В учреждении работают 14 врачей, 65 медсестёр и 40 технических работников.

Больница находится на заключительном этапе модернизации, проводимом при поддержке правительства Турции, пишет moldpres.md. Руководство больницы проинформировало премьера об инвестициях, вложенных за последнее время, а также о проблемах, среди которых – отсутствие квалифицированного персонала и современного медицинского оборудования.

Премьер-министр побеседовал с пациентами и работниками больницы и отметил, что медико-санитарные учреждения являются важным элементом в инфраструктуре, определяющим качество жизни. Кику рассказал о намерениях правительства развивать медицинскую систему, в том числе о 10-процентном увеличении заработной платы для медицинского персонала.