Ион Кику посетил рождественскую ярмарку на ПВНС

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Во вторник вечером премьер-министр Ион Кику посетил рождественскую ярмарку. На площади Великого национального собрания глава исполнительной власти принял участие в открытии Рождественского каравана, который традиционно организовал Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям. Премьер-министр пожелал спасателям, чтобы их спецмашины использовались только раз в году и только по такому поводу.

После этого Ион Кику посетил рождественскую ярмарку в сквере Кафедрального собора, которая в этом году была организована Правительством РМ и примарией муниципия Кишинёв.

– Рождество – теплый праздник, хоть это и холодное время года. Это праздник, который нас объединяет. Мы стремимся домой, даже если мы далеко. Нам нужно больше спокойствия и уверенности в своих силах и в будущем Молдовы, – отметил премьер-министр.